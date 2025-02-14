Про це Гегсет заявив під час свого офіційного візиту до Польщі, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Читайте також Келлог заявив, що втрата Україною територій може бути в спеціальному договорі

Чи може Україна повернути окуповані території

Піт Гегсет зазначив, що США хочуть "внести реалізм" у мирних перемовинах між Росією та Україною. Голова Пентагону також повторив свої заяви щодо членства України в НАТО.

Реальність того, що повернення до кордонів 2014 року в рамках переговорного врегулювання є малоймовірним. Реальність присутності американських військ в Україні є малоймовірною. Реальність членства України в НАТО як частина переговорного врегулювання – малоймовірна,

– сказав Піт Гегсет.

Втім, відповідаючи на питання журналістів про повернення територій, які Росія окупувала після повномашстабного вторгнення, Гегсет сказав: "Я думаю, що все можливо".

Він додав, що не хоче обмежувати президента Трампа у тому, як вести переговори з лідерами Росії та України. На його думку, майбутнє українських кордонів вирішать за столом перемовин.

Як виглядатимуть ці кордони в кінцевому підсумку ще належить з'ясувати, і я думаю, що це буде частиною дискусії, яка відбудеться між нашим президентом Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також візьме участь в цих дискусіях,

– сказав він.

До слова, раніше заступник спецпредставника Кіта Келлога Джон Коул заявив, що США не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до кордонів 2014 року. За його словами, зараз це питання "все ще на столі".