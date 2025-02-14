Про це Гегсет заявив під час свого офіційного візиту до Польщі, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
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Чи може Україна повернути окуповані території
Піт Гегсет зазначив, що США хочуть "внести реалізм" у мирних перемовинах між Росією та Україною. Голова Пентагону також повторив свої заяви щодо членства України в НАТО.
Реальність того, що повернення до кордонів 2014 року в рамках переговорного врегулювання є малоймовірним. Реальність присутності американських військ в Україні є малоймовірною. Реальність членства України в НАТО як частина переговорного врегулювання – малоймовірна,
– сказав Піт Гегсет.
Втім, відповідаючи на питання журналістів про повернення територій, які Росія окупувала після повномашстабного вторгнення, Гегсет сказав: "Я думаю, що все можливо".
Він додав, що не хоче обмежувати президента Трампа у тому, як вести переговори з лідерами Росії та України. На його думку, майбутнє українських кордонів вирішать за столом перемовин.
Як виглядатимуть ці кордони в кінцевому підсумку ще належить з'ясувати, і я думаю, що це буде частиною дискусії, яка відбудеться між нашим президентом Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також візьме участь в цих дискусіях,
– сказав він.
До слова, раніше заступник спецпредставника Кіта Келлога Джон Коул заявив, що США не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до кордонів 2014 року. За його словами, зараз це питання "все ще на столі".