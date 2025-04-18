Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также "Меньше ударов не было": Зеленский прокомментировал энергетическое перемирие с Россией

Небензя обвинил Украину

Российский дипломат в очередной раз обвинил Украину, заявив, что прекращению огня препятствует якобы нарушение Киевом моратория на удары по энергетической инфраструктуре, о чем договорились в Эр-Рияде.

У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении объектов энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной,

– заявил он.

По его словам, при нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто "нереалистично на этом этапе".

Напомним, ранее он заявлял, что прекращение огня и замораживание военных действий не являются гарантиями урегулирования "конфликта", а новые договоренности по Украине должны быть реализованы новой властью Киева после выборов.

Также на заседании Совбеза ООН россиянин выдвинул требование, чтобы Украина стала демилитаризованным и нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы, в частности прежде всего НАТО.

