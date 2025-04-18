Там говорят что надо отвечать на актуальные вопросы и что "определенный прогресс" в переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин не приказывал продолжать "перемирие"

О "прогрессе" в переговорах заговорил приспешник диктатора Путина Дмитрий Песков в пятницу, 18 апреля.

Пресс-секретарь Кремля считает, что это якобы связано с "энергетическим перемирием". Он взялся уверять, что Россия придерживалась его.

Песков также заявил, что месяц "моратория на удары по энергообъектам" уже прошел, но новых указаний по его продлению российский диктатор не давал и "определенные наработки уже есть".

В Москве цинично заявляют, что Украина якобы не придерживалась этих договоренностей. Напомним, что на самом деле проигнорировала их Россия и за месяц осуществила более 30 атак на украинскую энергетику.

Напомним, что Рубио заявил, если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то команда сообщит Трампу, что переговоры "больше не являются жизнеспособным вариантом".