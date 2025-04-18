Американська адміністрація прагне якомога швидше "з цим розібратися". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Трамп проти затягування мирного процесу

Трамп висловився щодо попередньої заяви свого державного секретаря Марко Рубіо. США нібито очікують прогресу щодо досягнення миру в Україні протягом декількох днів.

Якщо з певної причини одна зі сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде,

– зазначив американський президент.

Однак він не конкретизував, чи надаватимуть США Україні військову допомогу, якщо перемовини зірвуться.