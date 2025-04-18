Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rapid Response.

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Що сказав Трамп про війну в Україні 18 квітня

Зараз від США надходять різні заяви щодо війни та миру в Україні. Наприклад, Марко Рубіо говорив, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо побачать, що угода неможлива.

Дискусії між Україною та Росією наближаються до завершення. У нас є дуже хороші шанси укласти угоду між Україною та Росією,

– заявив Трамп.

Президент США не назвав точних дат. Утім, сказав, що США "хочуть зробити це швидко".

"2500 солдатів гинуть щотижня, і ми збираємося це зупинити. В ідеалі. Якщо з якихось причин одна з двох сторін зробить це дуже складним, ми просто скажемо, що ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди, і просто відмовимося. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити. І Рубіо має рацію", – висловився він.

Але на питання журналіста, чи готова Америка повністю відмовитися від своїх зусиль і мирних переговорів, Трамп відповів обтічно.

"Ну, я не хочу цього говорити, але ми хочемо, щоб це закінчилося", – сказав він.

До слова, у Путіна хочуть відхреститися від зриву великоднього перемир'я.