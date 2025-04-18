Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response.

Смотрите также Как таможенная война разрушает оборонную промышленность США и почему Трамп не хочет продавать Украине оружие

Что сказал Трамп о войне в Украине 18 апреля

Сейчас от США поступают различные заявления о войне и мире в Украине. Например, Марко Рубио говорил, что США могут выйти из переговорного процесса, если увидят, что соглашение невозможно.

Дискуссии между Украиной и Россией приближаются к завершению. У нас есть очень хорошие шансы заключить соглашение между Украиной и Россией,

– заявил Трамп.

Президент США не назвал точных дат. Впрочем, сказал, что США "хотят сделать это быстро".

"2500 солдат погибают каждую неделю, и мы собираемся это остановить. В идеале. Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем, что вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди, и просто откажемся. Но, надеюсь, нам не придется этого делать. И Рубио прав", – высказался он.

Но на вопрос журналиста, готова ли Америка полностью отказаться от своих усилий и мирных переговоров, Трамп ответил обтекаемо.

"Ну, я не хочу этого говорить, но мы хотим, чтобы это закончилось", – сказал он.

К слову, у Путина хотят откреститься от срыва пасхального перемирия.