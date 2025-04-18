Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Там цитируют близкий к внутриполитическому блоку путинской администрации источник.

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"Мы здесь вообще ни при чем"

Для пропагандистских медиа существовала установка – акцентировать на диалоге как таковом, а не на обещаниях прекращения войны. Несмотря на это, россияне якобы "чувствовали подъем оптимизма на волне новостей" о перемирии.

То, что мир до Пасхи был нереален, было понятно сразу, наивностью никто не страдал. "Теликам" говорили подавать ситуацию осторожно, никто не утверждал, что дело в шляпе – это в основном американцы говорили. При этом настроение определенное все равно сложилось,

– говорит неназванный собеседник.

Сейчас главная задача Кремля – донести, что он "здесь вообще ни при чем", а "не договорились" между собой якобы именно администрация Трампа и Зеленский.

Кроме того, страна-агрессор жалуется на "ряд принципиальных моментов", которые до сих пор не решены. Речь идет о "неприкосновенности" Херсонской и Запорожской областей, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также смене власти в Украине.

Другой политтехнолог считает, что Трамп должен сопровождать свои "понты" каким-то делом, поэтому ищет "место, где он сможет добиться результата", пока Россия продолжает войну.