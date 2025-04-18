Европа хотела узнать, какой будет реакция Вашингтона, если Россия не будет идти на встречу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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США нацелены на быстрое достижение перемирия в Украине

Основное внимание переговоров Виткоффа, украинских чиновников и Макрона было сосредоточено на путях скорейшего перехода к перемирию и построения устойчивого мира. Представители США выразили ожидания, что процесс может существенно сдвинуться с места в ближайшее время. Все участники согласились активно работать в этом направлении.

По информации Bloomberg, американцы ожидают значительного прогресса в этом вопросе уже в ближайшее время.

Встреча в Париже стала важным шагом для европейских партнеров, которые стремятся сыграть свою роль в формировании результата переговоров. Они продемонстрировали, что вместе с Киевом полностью поддерживают усилия США по прекращению войны и что Россия должна доказать серьезность своих намерений в переговорах о прекращении огня.

Европейские чиновники также пытались узнать, какими будут дальнейшие шаги администрации Дональда Трампа в случае отсутствия уступок со стороны Кремля. Они хотели убедить Вашингтон в необходимости усилить свою позицию в отношении Москвы, в частности с помощью "масштабного" пакета санкций, о рассмотрении которого Трамп ранее упоминал, отметил один из собеседников издания.

Как сообщили в Елисейском дворце, обсуждения продолжатся на следующей неделе в Лондоне, где соберутся представители по вопросам нацбезопасности и переговорщики из Франции, Германии, Великобритании и США.