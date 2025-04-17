Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время телемарафона. По его словам, ключевыми темами стали прекращение огня, гарантии безопасности и восстановление прав Украины.

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Ермак рассказал о новом формате переговоров

Ермак подчеркнул, что эта встреча не была обычными переговорами, а новым форматом, в котором приняли участие не только делегации Украины и США, но и союзники из Германии, Великобритании и Франции.

Говорили о прекращении войны, о гарантиях безопасности, обо всем, что надо Украине, чтобы такая агрессия не повторилась,

– сказал он.

Следующий этап переговоров уже запланирован на следующую неделю в Лондоне, как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул важность этого процесса для обеспечения стабильного и длительного мира в Украине.

Макрон также отметил, что Европа и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину в борьбе за свою независимость и территориальную целостность.