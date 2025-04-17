Сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что известно о визите украинской делегации в Париж

В рамках визита запланировано участие делегации в ряде двусторонних и многосторонних встреч с представителями стран "коалиции желающих".

Встречи станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине, в частности стороны обсудят пути достижения полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента с целью обеспечения устойчивого мира, дальнейшее развитие архитектуры безопасности Украины и обеспечения безопасности нашего государства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация намерена встретиться с представителями США, которые также в это время будут находиться во Франции с официальным визитом.

В то же время Ермак рассказал, что будут встречи с представителями Франции, Германии и Великобритании.

В свою очередь Умеров отметил, что главные темы разговоров – совместные шаги для достижения длительного мира в Украине, дальнейшее развитие архитектуры безопасности страны и гарантии безопасности.