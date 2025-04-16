Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники, передает 24 Канал. Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио планирует переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

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Какова цель переговоров

Один из собеседников издания подтвердил визит Марко Рубио, отметив, что после этого он отправится в Африку. По данным источников, в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика, в частности на фоне последних заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин.

Встреча Виткоффа с Макроном состоится вскоре после визита американского посланника в Москву, где он говорил с Владимиром Путиным относительно потенциального перемирия в Украине, после того, как американо-российские переговоры по этому поводу "зашли в тупик".

Встреча в Москве стала "еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня", несмотря на "разочарование" Трампа,

– пишет Politico, ссылаясь на слова пресс-секретаря Белого дома.

В материале отмечают, что французский лидер Эммануэль Макрон играет ключевую роль в продвижении идеи предоставления гарантий безопасности Украине. Речь идет в частности о возможном развертывании в стране иностранного военного контингента в случае достижения перемирия между сторонами.

Кроме того, ключевой темой станет вопрос пошлин. Журналисты напоминают, что на прошлой неделе Эммануэль Макрон заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить его наиболее жесткие пошлины на 90 дней создает лишь "хрупкую" паузу в напряженности.