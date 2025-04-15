Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа-младшего в соцсети Х.

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Трамп-младший высказался о Виткоффе

Дональд Трамп-младший написал, что в администрации его отца никто не боролся "так упорно, чтобы закончить эту войну и достичь прочного мира между Россией и Украиной, как Стив Уиткофф".

Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну!

– подчеркнул он.

Сообщение Трампа-младшего прокомментировал американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск. Он сразу поддержал позицию сына президента США.

Нам повезло, что этим (мирными переговорами, – 24 Канал) занимается Стив Уиткофф,

– написал Маск.

Напомним, после визита в Россию и переговоров с Путиным спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос так называемых "5 территорий". Вероятно, речь идет о статусе Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На слова Виткоффа впоследствии отреагировал Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может содержать вопрос о признании российскими оккупированных территорий.