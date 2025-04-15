Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Урегулирование каких вопросов будет включать мирное соглашение

Уиткофф подытожил свой визит в Россию и заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий" (вероятно, говорится о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях), а также включать ряд протоколов по безопасности.

Это очень сложная ситуация. Речь идет о действительно проблемных вещах между двумя странами. Но, думаю, мы можем находиться на пороге чего-то действительно важного для мира в целом,

– отметил спецпредставитель.

Ведущий телеканала поинтересовался, не считает ли Уиткофф, что Путин только затягивает время, чтобы получить военное преимущество. На это спецпредставитель США ответил, что все же верит в возможность достижения соглашения. Он также отметил, что уже трижды встречался с главой Кремля, и их последний разговор был "убедительным".