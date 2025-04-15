Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Врегулювання яких питань включатиме мирна угода

Віткофф підсумував свій візит до Росії та заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання "п’яти територій" (ймовірно, мовиться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області), а також включати низку безпекових протоколів.

Це дуже складна ситуація. Йдеться про дійсно проблемні речі між двома країнами. Але, гадаю, ми можемо перебувати на порозі чогось справді важливого для світу загалом,

– зазначив спецпредставник.

Ведучий телеканалу поцікавився, чи не вважає Віткофф, що Путін лише затягує час, аби здобути військову перевагу. На це спецпредставник США відповів, що все ж вірить у можливість досягнення угоди. Він також зазначив, що вже тричі зустрічався з главою Кремля, і їхня остання розмова була "переконливою".