В інтерв'ю CBS News глава держави наголосив, що сторони попереду чекають перемовини у різних форматах, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна не отримала системи Patriot, про постачання яких домовилась на саміті НАТО, — Зеленський

Що сказав Зеленський

Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться,

– пояснив президент.

Вкотре політик наголосив, що ніколи не визнає окуповані території України російськими навіть, якщо Москва тиснутиме на нього через партнерів, зокрема США.

Також Зеленський висловив впевненість, що Україна поверне свої землі. Наразі він не може сказати, як і коли саме це станеться, втім, ця мета для України залишається. "Території повернуть люди або час", – додав президент.

Найскладнішим стане притягання росіян до відповідальності за злочини. Партнери шукатимуть компромісівз окупантами, однак для українців питання справедливості є принциповим.