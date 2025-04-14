В интервью CBS News глава государства подчеркнул, что стороны впереди ждут переговоры в различных форматах, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все. И это понятная ситуация на сегодня. И поэтому дипломатически эта война закончится,

– объяснил президент.

В очередной раз политик подчеркнул, что никогда не признает оккупированные территории Украины российскими даже, если Москва будет давить на него через партнеров, в частности США.

Также Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет свои земли. Сейчас он не может сказать, как и когда именно это произойдет, впрочем, эта цель для Украины остается. "Территории вернут люди или время", – добавил президент.

Самым сложным станет привлечение россиян к ответственности за преступления. Партнеры будут искать компромиссов с оккупантами, однако для украинцев вопрос справедливости является принципиальным.