Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

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Союзники не предоставили Украине Patriot, которые обещали

Честно, я не понимаю почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более что договоренность такая на саммите НАТО в Вашингтоне, на юбилейном саммите, была. Мы так и не получили эти дополнительные системы Patriot. Я уважаю выбор Соединенных Штатов Америки, но когда США такие системы нам не дали или не продали, мы готовы на любой формат,

– отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что проблема заключается не в финансах. По его словам, некоторые европейские страны уже заявили о готовности профинансировать закупку систем, чтобы усилить защиту украинского неба.

Еще 8 апреля президент отметил, что США располагают большим количеством систем Patriot и могли бы передать часть из них Киеву, что стало бы "лучшей поддержкой".