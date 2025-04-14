Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS.

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Союзники не надали Україні Patriot, які обіцяли

Чесно, я не розумію чому ми не можемо домовитися про додаткові системи Patriot. Тим більше що домовленість така на саміті НАТО у Вашингтоні, на ювілейному саміті, була. Ми так і не отримали ці додаткові системи Patriot. Я поважаю вибір Сполучених Штатів Америки, але коли США такі системи нам не дали або не продали, ми готові на будь-який формат,

– зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що проблема полягає не у фінансах. За його словами, деякі європейські країни вже заявили про готовність профінансувати закупівлю систем, аби посилити захист українського неба.

"США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" – зазначив президент.

У розмові з Трампом Зеленський пропонував, аби Україна купила ці системи за 15 мільярдів доларів (10 систем) або отримала ліцензію на їх виробництво. Про ліцензії він просив як цю, так і попередню адміністрацію США.

Ще 8 квітня президент зазначив, що США мають у своєму розпорядженні велику кількість систем Patriot і могли б передати частину з них Києву, що стало б "найкращою підтримкою".