Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Яких домовленостей вдалося досягти під час засідання "Рамштайну"

Рустем Умєров розповів, що з моменту попередньої зустрічі наші партнери анонсували понад 21 мільярд доларів безпекової допомоги Україні. За словами міністра, це результат справжньої єдності вільного світу.

51 країна світу об'єдналась сьогодні для допомоги України. Вдячний Великій Британії та Німеччині за лідерство на засіданні. Дякую моїм добрим друзям Джону Гілі та Борису Пісторіусу особисто за те, що робота в межах "Рамштайну" продовжується,

– зазначив глава Міноборони.

Він також поділився, що за підсумками зустрічі партнери оголосили про нові кроки підтримки:

Німеччина у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем, 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом, сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме 11 мільярдів євро .

у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем, 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом, сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме . Велика Британія надасть допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 519 мільйонів євро): сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.

надасть допомоги на (понад 519 мільйонів євро): сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки. Норвегія надала 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 115 мільйонів євро) на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Також Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на 5 мільярдів євро й оголосила про 1 мільярд євро допомоги, зокрема на боєприпаси та ППО/ПРО.

надала (близько 115 мільйонів євро) на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Також Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на й оголосила про допомоги, зокрема на боєприпаси та ППО/ПРО. Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю 1 мільярд євро .

оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю . Данія оголосила про 25 пакет військової допомоги вартістю майже 900 мільйонів євро .

оголосила про 25 пакет військової допомоги вартістю майже . Литва планує виділити 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів.

планує виділити на закупівлю боєприпасів. Естонія найближчим часом надасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів , а також сухі пайки для потреб ЗСУ.

найближчим часом надасть Україні , а також сухі пайки для потреб ЗСУ. Нідерланди виділяють 150 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України.

Ще один важливий результат засідання, за даними Умєрова, це створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини.

"Це важливе рішення, яке відповідає вимогам часу та посилює наших воїнів на фронті", – зазначив міністр.

Він також наголосив, що спільно з партнерами наша влада будує сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир.