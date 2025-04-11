Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Яку зброю надасть Німеччина

За словами Пісторіуса, у 2025 році військова підтримка для українців включатиме:

  • 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами
  • 300 розвідувальних дронів
  • 120 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК)
  • 25 бойових машин піхоти Marder
  • 15 основних бойових танків Leopard 1A5
  • 14 артилерійських систем
  • 100 наземних радарів спостереження
  • 30 керованих ракет для PATRIOT
  • 100 000 снарядів

Очільник німецького міноборони також розповів, що лідери країн обговорять український запит щодо виробництва ракет за ліцензією в Україні.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський розповів, що просив у Заходу, але так і не отримав ліцензії на виготовлення ракет для ППО. Глава держави зауважив, що видача ліцензій часом непроста справа. Адже є системи, для видачі ліцензій на які, потрібна згода чотирьох країн. Усе залежить від політичної волі одразу кілької держав.