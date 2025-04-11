Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
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Яку зброю надасть Німеччина
За словами Пісторіуса, у 2025 році військова підтримка для українців включатиме:
- 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами
- 300 розвідувальних дронів
- 120 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК)
- 25 бойових машин піхоти Marder
- 15 основних бойових танків Leopard 1A5
- 14 артилерійських систем
- 100 наземних радарів спостереження
- 30 керованих ракет для PATRIOT
- 100 000 снарядів
Очільник німецького міноборони також розповів, що лідери країн обговорять український запит щодо виробництва ракет за ліцензією в Україні.
Нагадаємо, що раніше президент Зеленський розповів, що просив у Заходу, але так і не отримав ліцензії на виготовлення ракет для ППО. Глава держави зауважив, що видача ліцензій часом непроста справа. Адже є системи, для видачі ліцензій на які, потрібна згода чотирьох країн. Усе залежить від політичної волі одразу кілької держав.