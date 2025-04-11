Министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какое оружие предоставит Германия

По словам Писториуса, в 2025 году военная поддержка для украинцев будет включать:

4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами

300 разведывательных дронов

120 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)

25 боевых машин пехоты Marder

15 основных боевых танков Leopard 1A5

14 артиллерийских систем

100 наземных радаров наблюдения

30 управляемых ракет для PATRIOT

100 000 снарядов

Глава немецкого минобороны также рассказал, что лидеры стран обсудят украинский запрос по производству ракет по лицензии в Украине.

Напомним, что ранее президент Зеленский рассказал, что просил у Запада, но так и не получил лицензии на изготовление ракет для ПВО. Глава государства отметил, что выдача лицензий порой непростое дело. Ведь есть системы, для выдачи лицензий на которые нужно согласие четырех стран. Все зависит от политической воли сразу нескольких государств.