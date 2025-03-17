Издание Corriere della Sera пишет, что Украине необходимо не менее 50 ракет для SAMP-T. Впрочем, Италия и Франция почти исчерпали собственные запасы. Во время общения с журналистами 15 марта президент Зеленский подтвердил дефицит снарядов к системам ПВО, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Глава государства отметил, что ракет для SAMP/T никогда не было достаточно. Он поблагодарил Францию и Италию, которые предоставили Украине эти системы.

Президент подтвердил, что SAMP/T – хорошие системы, хотя и не способны сбивать все, что могут Patriot. Он отметил, что SAMP/T помогают и продолжают помогать защитникам отражать российские атаки. Однако есть постоянная проблема с этими ПВО – это большой дефицит ракет. Для SAMP/T найти снаряды сложно. Заменой этим системам могут быть только Patriot.

Зеленский отметил, что за время вторжения он понял немало вещей о войне. В частности, сделал вывод: что там, где можно забрать лицензию у партнера на изготовление ракет, надо ее забирать. Украина способна произвести их гораздо быстрее.

Я не получил этих лицензий. Я очень хотел. Это было для меня очень важно. Patriot, SAMP/T, HAWK..,

– рассказал президент.

Зеленский отметил, что выдача лицензий порой непростое дело. Ведь есть системы, для выдачи лицензий на которые, нужно согласие четырех стран. Все зависит от политической воли сразу нескольких государств. "Мы понемногу развиваем это направление", – подытожил политик.