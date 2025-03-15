Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Какая ситуация на Курщине

Зеленский рассказал, что получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского по защите позиций в Донецкой области и других участках фронта.

Ситуация на Покровском направлении стабилизирована. Отдельно по Курской области. Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет,

– говорится в сообщении.

К слову, вчера, 14 марта, Зеленский сообщил, что цель Курской операции – оттянуть значительную часть российских войск с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. По мнению украинского лидера, "она свою задачу выполнила".

Президент отметил, что российские войска накапливают силы вдоль восточной границы Украины. По словам Зеленского, это указывает на врага атаковать Сумскую область.

"Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", – подчеркнул Зеленский.

Украина применила "Длинный Нептун"

Кроме того, украинский лидер рассказал, что успешное боевое испытание прошла новая украинская ракета "Длинный Нептун".

Дистанция – тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности,

– отметил президент.

Также был доклад министра обороны Украины Рустема Умерова о новых пакетах поддержки от партнеров.

"Обеспечиваем поставки артиллерии. Благодарен всем партнерам, которые помогают", – написал Зеленский.