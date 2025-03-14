13 марта Путин заявил, будто ВСУ полностью окружены на Курщине. Трамп якобы попросил диктатора сохранить жизнь украинским солдатам. Но 14 марта в украинском Генштабе сказали, что операция ВСУ на Курщине продолжается, а угрозы окружения бойцов нет.

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Что сказал Зеленский о Курской операции

По словам президента, операция Вооруженных Сил Украины на вражеской территории имела целью оттянуть значительную часть российских войск с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. И это удалось сделать, поэтому можно говорить, что Курская операция ВСУ достигла своей цели.

Силы обороны благодаря своему мужеству и решимости ослабили давление россиян на критически важных участках фронта.

"Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя крепкий удар. Первым давление спало на Харьковском направлении – россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели – Покровска", – уточнил Зеленский.

Теперь же ситуация на Покровском направлении стабилизировалась.

Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила. Думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск,

– завершил президент.

Однако ситуацию на Курщине гарант назвал сложной.