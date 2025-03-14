Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

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Что пишут в Генштабе об "окружении" ВСУ в Курской области

Там четко указывают: боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются.

Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров,

– акцентировали в Генштабе.

Напомним: о том, что ВСУ якобы окружены, а Россия полностью контролирует ситуацию, сообщил 13 марта Владимир Путин. Он сказал, что россияне будут относиться к украинским бойцам как к террористам и наши воины могут либо сдаться в плен, либо погибнуть. Таким образом Путин расписался в совершении военных преступлений.

В Генштабе добавили: угроза окружения украинских подразделений отсутствует. А с начала суток 14 марта на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений

"Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", – объяснили в ведомстве.

По состоянию на 16 часов на Курском направлении продолжаются три боя. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 98 артиллерийских обстрелов.

За 13 марта в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отразили 22 атаки. Враг нанес 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также совершил 203 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Трамп говорил с Путиным о ВСУ на территории России

По словам Трампа, 13 марта состоялся очень хороший и продуктивный разговор с Путиным. Говорили, конечно, об Украине. И Трамп вспомнил об украинской группировке на Курщине.

"Тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом состоянии... Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог!!!" – написал президент США в своей соцсети.