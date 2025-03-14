Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що пишуть у Генштабі про "оточення" ЗСУ на Курщині

Там чітко вказують: бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" тривають.

Повідомлення про нібито "оточення" противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів,

– акцентували в Генштабі.

Нагадаємо: про те, що ЗСУ нібито оточені, а Росія повністю контролює ситуацію, повідомив 13 березня Владімір Путін. Він сказав, що росіяни будуть ставитися до українських бійців як до терористів і наші воїни можуть або здатися в полон, або загинути. Таким чином Путін розписався у скоєнні воєнних злочинів.

У Генштабі додали: загроза оточення українських підрозділів відсутня. А від початку доби 14 березня на Курському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень

"Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", – пояснили у відомстві.

Станом на 16 годину на Курському напрямку тривають три бої. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 98 артилерійських обстрілів.

За 13 березня в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 22 атаки. Ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Трамп говорив із Путіним про ЗСУ на території Росії

За словами Трампа, 13 березня відбулася дуже хороша та продуктивна розмова з Путіним. Говорили, звісно, про Україну. І Трамп згадав про українське угруповання на Курщині.

"Тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і у дуже поганому та вразливому стані... Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог!!!" – написав президент США у своїй соцмережі.