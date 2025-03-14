Трамп попросив Путіна "зберегти життя" українським солдатам, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп повідомив, що 13 березня він мав дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, "є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершиться",

Але в цей самий момент – тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і у дуже поганому та вразливому стані... Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог!!!

– написав Трамп.