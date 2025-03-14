Трамп також попросив "пощадити повністю оточені" сили ЗСУ в Курській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у мережі TruthSocial.

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Які результати переговорів з Путіним

У власній соцмережі TruthSocial Трамп написав, що вчора, у четвер 13 березня, сталися переговори з Путіним. Він також зазначив, що українські військові зараз нібито "у повному оточенні російських сил"

Є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна нарешті скінчиться – але зараз тисячі українських військових в повному оточенні російських військ, і це дуже погана і вразлива позиція,

– написав Трамп.

Президент США зазначив, що наполегливо попросив Путіна "пощадити їх життя". Інакше, за його словами, це була б "різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни".