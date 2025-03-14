Так Штати намагаються досягти мирної угоди щодо України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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У Білому домі відмовилися коментувати можливу співпрацю

Як зазначає видання, є факти, які свідчать про налагодження попередніх контактів між США та Росією щодо питання "Газпрому".

Щоправда, наразі незрозуміло, хто саме веде переговори і чи бере в них безпосередню участь адміністрація Трампа. У Білому домі відмовилися коментувати це питання.

Обговорення між США та Росією щодо можливої ​​співпраці з Газпромом знаходяться на ранній стадії, за словами людей, які побажали залишитися невідомими, обговорюючи приватні дискусії,

– водночас пише Bloomberg.

Однак, у четвер, 13 березня, Владімір Путін таки натякнув на можливу співпрацю зі США в енергетичній галузі. Він заявив, що це може прокласти шлях до відновлення поставок до Європи.

"Якщо, скажімо, США і Росія домовляться про співпрацю в енергетичній сфері, то газопровід для Європи може бути забезпечений. І це піде на користь Європі, оскільки вона отримає дешевий російський газ", – заявив очільник Кремля.

Після цих його слів ф'ючерси на європейський газ впали на 4,5%.

Трамп зацікавлений у спіпраці із Росією, попри санкції

Сам Трамп припускав, що США зацікавлені у співпраці, попри усі багаторічні санкції проти російського енергетичного сектору.

Під час розмови із Путіним у лютому, президент США стверджував, що вони обговорювали Україну, Близький Схід, штучний інтелект і, власне, енергетику.

"Незважаючи на це, угода між США та "Газпромом" стала б серйозним поворотом для Трампа, який критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і спостерігав за поштовхом до масового розширення продажів американського зрідженого природного газу європейським країнам", – зауважують у Bloomberg.

Також, як там зауважують, посилаючись на свої джерела, "Газпром" прагне допомоги Штатів у відновленні роботи "Північного потоку", який проходить через територіальні води Данії, Німеччини, Росії, Фінляндії та Швеції.

Окрім того, "Газпром" має для США ще одну пропозицію – запропонувати їм участь у проєктах в арктичному регіоні, зокрема, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні.

Звісно, за умови зняття санкцій, які обмежують іноземні інвестиції. До слова, сам Трамп нещодавно погрожував збільшити санкційний тиск на Росію, якщо вона відмовиться від перемир'я.