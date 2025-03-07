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Що Трамп написав про санкції проти Росії

Допис президента США досить короткий.

Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно "тисне" на Україну на полі бою, я розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, доки не буде досягнуто припинення вогню й остаточної угоди про мирне врегулювання,

– мовиться в повідомленні.



Трамп про санкції проти Росії / Скриншот із соцмереж

Наприкінці Трамп звернувся до Росії та України.

"Сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Дякую!!!" – висловився він.

Таким чином Трамп нібито став на бік України – принаймні назвав, які важелі впливу задіє щодо Росії. Раніше його адміністрація обіцяла тиск на обидві сторони у війні. Але поки що українці бачили тільки погрози в бік Києва та закручування гайок, як-от позбавлення України розвідувальних даних, відмова у військовій допомозі тощо.

Водночас він негативно висловився щодо України. І його твердження не зовсім правдиве. Звісно, росіяни просуваються. Та це не означає, що Сили оборони не проводять контратаки та не повертають собі втрачені позиції. До того ж не всім заявам росіян можна вірити. Наприклад, ISW у своєму аналізі за 6 березня вказує, що ворог не мав просувань, хоч і гучно заявляв про це. А от ЗСУ мали успіхи в Торецьку та на Покровському напрямку, підтверджені геолокаційними кадрами.

Реакція українських посадовців

Андрій Єрмак написав: "Якщо Росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження. Підтримаємо жорсткіші санкції проти москви зі сторони Заходу та інші обмеження. Удари по Україні мають бути припинені негайно, якщо Росія справді хоче завершити війну".

А керівник ЦПД Андрій Коваленко коротко проаналізував повідомлення Трампа.

"Президент США Трамп демонструє, що бачить небажання росіян завершувати війну й обіцяє санкції у випадку, якщо росіяни не припинять удари по Україні", – написав він.

Раніше в ISW зауважували, що Росія намагається використати "бізнес-стимули", щоб підштовхнути Вашингтон до фактичного визнання російської анексії української території. Наприклад, у заяві Пєскова йшлося, що Росія відкрита для співпраці з американськими компаніями, зокрема на окупованих українських територіях.