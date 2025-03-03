Що відомо про можливе відновлення "Північного потоку-2"

Річард Гренелл нібито здійснив декілька неофіційних у Швейцарію, аби брати участь у цих переговорах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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З інформації в ЗМІ відомо, що угода передбачає роль посередника для США при постачанні російського газу вказаним газопроводом. Паливо мало б спрямовуватись у Мекленбург – Передня Померанія (Німеччина).

Зауважте! Німецький уряд повідомив, що йому невідомо про поновлення постачання. Гренелл також заперечує свою участь у цих переговорах.

За інформацією Financial Times, план поновлення постачання російського газу через "Північний потік-2" розробив хороший друг Путіна і колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG, яка контролюється "Газпромом" Маттіас Варнінг.

План Варніга передбачав зв’язок із командою Трампа через американських бізнесменів, як кажуть люди, як частину зусиль, спрямованих на посередництво в припиненні війни в Україні, одночасно з поглибленням економічних зв’язків між США та Росією,

– йдеться у повідомленні Financial Times.

Варнінг свою участь у відновленні роботи "Північного потоку-2" заперечив. Щобільше, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що не має інформації про будь-які переговори відносно газопроводу. "Газпром" від коментарів відмовився.

Нагадаємо! "Північний потік-2" було пошкоджено в результаті вибуху ще у вересні 2022 року.