Что известно о возможном возобновлении "Северного потока-2"

Ричард Гренелл якобы совершил несколько неофициальных в Швейцарию, чтобы участвовать в этих переговорах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Из информации в СМИ известно, что соглашение предусматривает роль посредника для США при поставке российского газа по указанному газопроводу. Топливо должно направляться в Мекленбург – Передняя Померания (Германия).

Заметьте! Немецкое правительство сообщило, что ему неизвестно о возобновлении поставок. Гренелл также отрицает свое участие в этих переговорах.

По информации Financial Times, план возобновления поставок российского газа через "Северный поток-2" разработал хороший друг Путина и бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG, которая контролируется "Газпромом" Маттиас Варнинг.

План Варнига предусматривал связь с командой Трампа через американских бизнесменов, как говорят люди, как часть усилий, направленных на посредничество в прекращении войны в Украине, одновременно с углублением экономических связей между США и Россией,

– говорится в сообщении Financial Times.

Варнинг свое участие в возобновлении работы "Северного потока-2" отрицает. Более того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах относительно газопровода. "Газпром" от комментариев отказался.

Напомним! "Северный поток-2" был поврежден в результате взрыва еще в сентябре 2022 года.