Новые правила для ВПЛ в марте
Однако некоторым категориям ВПЛ все же продлят автоматически выплаты в первом месяце весны, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Читайте также На какой срок ВПЛ назначается субсидия на аренду жилья
Речь идет о таких лицах:
- пенсионеры с пенсией до 9 444 гривен;
- лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные дети;
- дети-сироты, лишенные родительской опеки, лица из их числа в возрасте до 23 лет, родители-воспитатели и приемные родители.
Однако для других категорий ВПЛ, которые подадут новое заявление с 1 марта, помощь также будет предоставлена. В этот список входят:
- беременные женщины после 30-й недели беременности;
- малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;
- лица, которые потеряли трудоспособность, не имеющие права на пенсию или получающие социальную помощь (при среднемесячном доходе до 9 444 гривны);
- трудоспособные лица, которые не работают, но зарегистрированы в центре занятости, и в семье есть дети, посещающие садики или учебные заведения;
- лица, которые ухаживают за инвалидами I группы, детьми с инвалидностью, людьми, старше 80 лет или тяжелобольными детьми.
Важно! Размер помощи составляет 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.