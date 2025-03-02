Новые правила для ВПЛ в марте

Однако некоторым категориям ВПЛ все же продлят автоматически выплаты в первом месяце весны, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Речь идет о таких лицах:

пенсионеры с пенсией до 9 444 гривен;

лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные дети;

дети-сироты, лишенные родительской опеки, лица из их числа в возрасте до 23 лет, родители-воспитатели и приемные родители.

Однако для других категорий ВПЛ, которые подадут новое заявление с 1 марта, помощь также будет предоставлена. В этот список входят:

беременные женщины после 30-й недели беременности;

малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;

лица, которые потеряли трудоспособность, не имеющие права на пенсию или получающие социальную помощь (при среднемесячном доходе до 9 444 гривны);

трудоспособные лица, которые не работают, но зарегистрированы в центре занятости, и в семье есть дети, посещающие садики или учебные заведения;

лица, которые ухаживают за инвалидами I группы, детьми с инвалидностью, людьми, старше 80 лет или тяжелобольными детьми.

Важно! Размер помощи составляет 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.