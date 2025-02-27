На какой срок назначается субсидия на аренду жилья

Речь идет о шести месяцах, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Об этом нужно знать: как на самом деле рассчитывается субсидия на аренду жилья

Субсидия на съем жилья назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением,

– говорится на сайте Пенсионного фонда.

В частности, ПФУ самостоятельно осуществляет проверку данных о домохозяйстве ВПЛ. Далее Фон переустанавливает его право на назначение субсидии на последующий период.

Обратите внимание! Поэтому подавать заявку снова не нужно.

Кто может получить субсидию на аренду жилья

Субсидию на аренду жилья могут получить ВПЛ, нанимающие жилье и тратящие на аренду более 20 % своих совокупных доходов, и соответствующие другим важным критериям:

переместились (повторно переместились) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Россией, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации (перечень территорий), и не имеют собственного жилого помещения общей площадью более 13, 65 кв. метра на каждого человека из состава домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий;

потеряли жилье (он уничтожен или поврежден до степени, непригодного к проживанию).

Заметьте! Домохозяйство может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги

Кто из собственников жилья может получить компенсацию

Арендодатели, которые предоставляют жилье в аренду ВПЛ, могут получить компенсацию налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора, если они не получают компенсацию по программе "Убежище",

– сообщили в ПФУ.

Для назначения субсидии наниматель вместе с собственником жилья должны подать в Пенсионный фонд заявление и подписанный договор найма. Дали, при назначении субсидии на аренду, будут учитываться следующие пункты:

наличие в течение трех месяцев перед обращением транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа);

приобретение в течение трех месяцев перед обращением имущества, товаров или оплата услуг на сумму, что превышает 100 тысяч гривен;

покупка в течение трех месяцев перед обращением безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, что превышает 100 тысяч гривен;

наличие (на 1 число месяца, из которого назначается субсидия, или на 1 число каждый месяц, в котором такая субсидия получается) средств на депозитных счетах в общей сумме, что превышает 100 тысяч гривен, задолженность по алиментам и т.п.

Важно! Между нанимателем и наймодателем не должно быть родственных завязок.