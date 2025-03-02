Нові правила для ВПО у березні
Однак деяким категоріям ВПО все ж подовжать автоматично виплати у першому місяці весни, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Йдеться про таких осіб:
- пенсіонери з пенсією до 9 444 гривень;
- особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти;
- діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, особи з поміж них віком до 23 років, батьки-вихователі та прийомні батьки.
Проте для інших категорій ВПО, які подадуть нову заяву з 1 березня, допомога також буде надана. До цього списку входять:
- вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;
- малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;
- особи, які втратили працездатність, не мають права на пенсію або отримують соціальну допомогу (при середньомісячному доході до 9 444 гривні);
- працездатні особи, які не працюють, але зареєстровані в центрі зайнятості, і в сімʼї є діти, що відвідують садочки або навчальні заклади;
- особи, які доглядають за інвалідами I групи, дітьми з інвалідністю, людьми, старшими 80 років або тяжкохворими дітьми.
Важливо! Розмір допомоги складає 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю.