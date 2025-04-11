На їхню думку, Москва не зацікавлена у досягненні миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чому немає ознак закінчення війни

Як передає кореспондент видання, у зв'язку з тим, що попри спроби Вашингтона закінчити війну, ознак про наближення перемир'я немає, наразі Європа переймає у США лідерство у наданні військової допомоги Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який разом із головою Міністерства оборони Великої Британії Джоном Гілі був співголовою на засідання, заявив, що Росія не зацікавлена у закінченні війни проти України.

Учасники зустрічі пообіцяли допомогти Києву з дронами та силами протиповітряної оборони. За словами Джона Гілі, йдеться про пакет зброї на суму 21 мільярд євро, що має на меті надіслати Росії сильний сигнал.

Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що Вашингтон ще надає Україні військову допомогу, але водночас він визнав, що зараз саме Європа бере на себе лідерство, аби підтримати темп постачання озброєнь.

До слова, Володимир Зеленський 11 квітня звернувся до учасників засідання у форматі "Рамштайн". Президент закликав їх забезпечити Україну системами ППО, зокрема Patriot, для захисту від російських балістичних ракет.