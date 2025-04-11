По их мнению, Москва не заинтересована в достижении мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему нет признаков окончания войны

Как передает корреспондент издания, в связи с тем, что несмотря на попытки Вашингтона закончить войну, признаков о приближении перемирия нет, пока Европа перенимает у США лидерство в оказании военной помощи Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который вместе с главой Министерства обороны Великобритании Джоном Гили был сопредседателем на заседании, заявил, что Россия не заинтересована в окончании войны против Украины.

Участники встречи пообещали помочь Киеву с дронами и силами противовоздушной обороны. По словам Джона Гили, речь идет о пакете оружия на сумму 21 миллиард евро, что имеет целью послать России сильный сигнал.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Вашингтон еще предоставляет Украине военную помощь, но в то же время он признал, что сейчас именно Европа берет на себя лидерство, чтобы поддержать темп поставок вооружений.

К слову, Владимир Зеленский 11 апреля обратился к участникам заседания в формате "Рамштайн". Президент призвал их обеспечить Украину системами ПВО, в частности Patriot, для защиты от российских баллистических ракет.