Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
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Володимир Зеленський 11 квітня звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої також як "Рамштайн". Президент наголосив, що Росія є єдиною причиною війни, яка триває у нашій державі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
До теми На "Рамштайні" анонсували рекордну військову допомогу для України