Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Трамп дав Путіну час на перемир'я до кінця квітня, – Axios про візит Віткоффа до Москви

Як прокоментував Пєсков зустріч Путіна та Віткоффа

Дмітрій Пєсков підтвердив, що Владімір Путін зустрінеться зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. За словами прихвосня російського диктатора, політики обговорять "українське врегулювання".

Посадовець Кремля також наголосив, що таймінгу у зустрічі Віткоффа та Путіна не передбачено

Година, два, три, чотири. Стільки скільки потрібно президенту Путіну,

– сказав Пєсков.

Він також зазначив, що під час розмови може бути порушена тема можливої ​​зустрічі Путіна та Трампа. Окремо Дмітрій Пєсков підкреслив, що зустріч Путіна з Віткоффом є ​​можливістю для Росії "передати свої занепокоєння Трампу".

Водночас прессекретар Путіна заявив, що проривних результатів за підсумками візиту Віткоффа до Росії очікувати не варто. З усім тим він сказав, що РФ та США "продовжують скрупульозну роботу", та сторони "доводять свої позиції одна до одної".

До слова, раніше журналісти видання Axios зазначили, що Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа до Москви, щоб дізнатися справжнє ставлення Росії до миру. У виданні писали, що президент США розчарований, що проведені переговори поки що не мали прогресу.