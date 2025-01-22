Владимир Зеленский заявил, что разрушить независимость Украины – самая главная мечта Путина. Президент подчеркнул, что именно поэтому будет так сложно Киеву и его союзникам, в частности президенту Трампу, передает 24 Канал со ссылкой на встречу главы государства с представителями Международной медиарады.

Смотрите также Когда будет встреча с Трампом: Зеленский сделал новое заявление

Готова ли Украина признать оккупированные территории за Россией

Журналистка спросила у Зеленского, будет ли для него приемлемым, если мирное соглашение будет предусматривать признание за Путиным украинских территорий, которые он уже захватил.

Президент подчеркнул, что не очень верит в то, что Путин рассматривает вариант, при котором по окончании войны Украина осталась бы сильной, независимой, с гарантиями безопасности.

Зеленский отметил, что никто в Украине не согласится жить в так называемом мире, не будучи уверенным в том, что Путин не придет с новой войной.

Политик отметил, что юридически Украина не признает свои оккупированные территории российскими, даже, если на этом будут настаивать все ее союзники. Территории, захваченные россиянами, всегда для Украины будут "оккупированными", пока она туда не вернется. "Иначе быть не может", – подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что никаких прощений и признаний не будет. Это по, его мнению, нивелировало бы всю борьбу украинцев и их потери.

В то же время Зеленский отметил, что нужно приложить все усилия, чтобы завершить горячую стадию войны.

К слову, президент также прокомментировал вероятность членства Украины в НАТО.