Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Эммануэля Макрона, которые цитируют Bloomberg, Euronews и The Guardian.

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Как Макрон отреагировал на пошлины, которые наложил Трамп

Эммануэль Макрон в выступлении перед встречей с представителями отраслевых групп, которые пострадали от трамповских пошлин, заявил, что для европейских компаний нет смысла инвестировать в США, пока страна наносит удары новыми тарифами.

Какой сигнал мы подаем, когда крупные европейские игроки, инвестирующие миллиарды в американскую экономику, одновременно наносят нам удар? Мы должны иметь коллективную солидарность,

– подчеркнул французский президент.

Макрон также отметил, что согласен с лидерами ЕС, что "ничего нельзя исключать" в ответ на шаг Трампа с пошлинами, и утверждает, что "все инструменты для этого есть на столе".

"Мы должны сделать все, что является эффективным и наиболее пропорциональным... но это также четко демонстрирует нашу решимость... не допустить, чтобы наши сектора экономики стали жертвами американских тарифов", – говорит он.

Среди доступных инструментов он четко ссылается на потенциальное ограничение в области цифровых услуг, "где Соединенные Штаты получают огромную выгоду от Европы", Он также призвал приостановить новые и недавно объявленные французские инвестиции в США до уточнения тарифов.

Кроме того, Макрон назвал шаг с новыми тарифами США "жестким" и "безосновательным" шагом со стороны президента Трампа.

Решение, которое было объявлено вчера вечером, является грубым и необоснованным. Оно необоснованное, потому что торговые дисбалансы невозможно исправить путем установления тарифов,

– сказал французский лидер.

Макрон предсказал, что взаимные тарифы окажутся немедленными и неустойчивыми для американской экономики, что сделает фирмы и граждан США "слабее" и "беднее". Со всем тем, он говорил и о последствиях для Европы, которые будут "массовыми" и отразятся на "всех секторах" экономики.

К слову, Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины против всех стран, включая Украину. Против стран ЕС, куда входит и Франция, американский лидер установил новые тарифы в размере 20%.