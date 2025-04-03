Торговая война Дональда Трампа началась с объявлений о пошлинах против Канады, Мексики и Китая. Уже в марте пошлины этих стран вступили в силу. В то же время конечным "днем освобождения", по мнению президента США, стала дата, когда было объявлено о введении пошлин на товары из всех стран мира.

Тарифы стали беспрецедентными, ведь базовая ставка была установлена на уровне 10%, а для тех, кто, по мнению США, имел наиболее несправедливые торговые отношения с США – более 30%. В Евросоюзе уже оспаривают решение Трампа и предупреждают о негативных последствиях для обеих сторон.

24 Канал узнавал, какие пошлины ввели США против всех страны мира, что эти тарифы означают, как они будут работать на деле, а также, как они повлияют на экономику США и мира в целом.

Как в США объясняют решение о введении пошлин

Как рассказал в эфире 24 Канала экономист Олег Пендзин, логики в таких решениях Дональда Трампа нет. Однако в пояснительной записке на сайте Белого дома относительно последних решений о введении пошлин указано, что "несправедливое соотношение во внешней торговле привело к тому, что США потеряли свои экономические мощности и производственный комплекс и превратились в страну-должника".

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Упомянуто и о 1,3 триллионах долларов отрицательного сальдо торгового баланса с миром, и то, что перекрытие происходит за счет дефицита государственного бюджета, и тому подобное. То есть все это указано в качестве аргументов о введении 10-процентной пошлины на все страны.

В то же время по тем странам, где, по мнению США, присутствует большой отрицательный торговый баланс, вводятся особые пошлины. Например, в отношении Китая – это 34%.

Кроме того, как объясняет Пендзин, Трамп намерен вводить по отдельным товарным позициям особую таможенную процедуру. Таким образом, на завоз автомобилей уже ввели 25% пошлины.

Меня порадовала позиция министра финансов США, который порекомендовал всем тем, против кого введены пошлины, молчать, выдохнуть и приспосабливаться к новой реальности,

– говорит Олег Пендзин.

Интересно! Единственные страны, против которых США не ввели тарифы, это Россия, Беларусь, Северная Корея и Куба. Это якобы из-за того, что США не торгует с ними. Однако, как отмечает Пендзин, это не совсем правда, ведь между ними более 3 миллиардов долларов торгового оборота ежегодно.

Против кого и какие пошлины введены

Канада, Мексика и Китай

Как известно, в марте на товары из Канады и Мексики США ввели 25% пошлину, а на товары из Китая – дополнительные 20% к тем пошлинам, которые были установлены еще раньше.

Эти страны не замедлили с ответом и ввели тарифы в отношении США. Например, Канада повысила цены на электроэнергию для трех штатов США. Трамп на это сразу "контратаковал" и принял решение о тарифах снова на 25% – то есть в целом до 50%.

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Европейские страны

В апреле под тарифы попали другие страны. Как сообщают в BBC News, в новый список с тарифами вошли такие европейские страны:

Лихтенштейн – 37%,

Швейцария – 31%,

Европейский Союз – 20%,

Норвегия – 15%,

Косово, Великобритания – 10%.

Кроме того, во время своей речи Трамп обвинил Евросоюз в том, что они "очень жесткие трейдеры".

Вы думаете, что Европейский Союз очень дружелюбный. Они обдирают нас. Это так печально видеть. Это так жалко ... Мы собираемся взимать с них 20%,

– подчеркнул Трамп.

Одни из самых высоких тарифов ввели против таких кандидатов на вступление в ЕС, как, например, Молдова, Сербия, Северная Македония и Босния:

Сербия – 37%,

Босния – 35%,

Северная Македония – 33%,

Молдова – 31%.

Страны Азии

В то же время против азиатских стран были введены такие ставки:

Китай – 34%,

Бангладеш – 37%,

Тайвань – 32%,

Южная Корея – 25%,

Япония – 24%,

Камбоджа – целых 49%.

Важно! Здесь речь идет об индивидуальных тарифах, которые заработают с 9 апреля. В то же время базовой ставкой тарифа для всех страны является 10%, в том числе и для Украины. Вступит в силу этот тариф с 5 апреля.

Как таможенная политика Трампа ударит по мировой экономике

Главным следствием торговой политики Трампа может стать глубокая рецессия, то есть замедление всех торговых процессов на рынке. Налоги с введенных пошлин будет платить именно иностранный бизнес, который будет ввозить свои товары в США. Таким образом, первым на себе ощутит именно потребитель.

О неотвратимых последствиях отмечает и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила 3 апреля, что введение базового тарифа на товары для всех стран, в том числе и для стран ЕС, является ударом по мировой экономике.

Глобальная экономика сильно пострадает. Неопределенность возрастет и повлечет дальнейший рост протекционизма. Последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире. Также для наиболее уязвимых стран, которые сейчас обложены одними из самых высоких пошлин США,

– сказала фон дер Ляйен.

Она привела пример негативных последствий, которые повлекут торговые войны Трампа: повысится стоимость продуктов, дорогие лекарства, транспорт, инфляция полезет вверх, следовательно, рост потребительских цен будет ощутимым, пострадает как малый, так и крупный бизнес.

В то же время Пендзин объясняет, что Трамп своими действиями в корне меняет мировой порядок. И эти торговые войны – это именно тот порядок, который он и видит.

Как отреагировали в Европе на действия США

Первым лидером страны ЕС, который отреагировал на введение тарифов, была премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она объяснила, что такой путь не является правильным и не будет в интересах обеих сторон.

Мы сделаем все возможное, чтобы работать над соглашением с Соединенными Штатами с целью предотвращения торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков,

– заявила Мелони.

В Германии взамен этого сообщили, что Трамп "сдастся под давлением", если Европа объединится из-за тарифов.

Трамп сдастся под давлением, он исправит свои заявления. И это давление нужно сейчас развернуть, от Германии, от Европы в альянсе с другими странами, и тогда увидим, кто сильнее в этой борьбе,

– сказал министр экономики Германии Роберт Хабек во время пресс-конференции.

А из заявлений премьер-министра Франции Франсуа Байру, опубликованных в BFMTV и Le Figaro, известно, что эти тарифы будут означать катастрофу для мировой экономики. Кроме того, этот шаг будет еще и катастрофой для США и их граждан.

Как сообщают в Politico, администрация Трампа считает, что ЕС взимает с США 39% пошлины. Именно поэтому "хорошими взаимными" тарифами в ответ будет взимание с блока 20%.

На самом деле более 70% импорта в ЕС являются беспошлинными, а по данным Всемирной торговой организации, на торгово-взвешенной основе тарифы ЕС составляют в среднем лишь 2,7%.

В Еврокомиссии еще раньше угрожали, что ответят одним ударом на взаимные тарифы Трампа и тарифы на автомобили в дополнение к своему ответу на пошлины США на сталь и алюминий, которые уже действуют.

Последствия будут ощутимы и для США

Как рассказал для 24 Канала профессор Александр Савченко, тормозиться будет экономика прежде всего не только жертв такой таможенной политики, но и тех, кто ее вызвал.

Александр Савченко Ректор Международного института бизнеса В США вырастут цены. Начнут падать продажи товаров. И речь идет не только о росте цен на импортные товары, но и об американских товарах. Почему? Потому что много комплектующих было из-за рубежа. А теперь появились пошлины. Более того, другие страны тоже готовятся к торговой войне.

По словам Савченко, Канада уже ввела пошлины на экспорт нефти в США и переориентируется на Евросоюз и Китай. Так что, американцы могут столкнуться еще и с дефицитом энергоресурсов.

К сожалению, Трамп не понимает природу дефицита внешней торговли. Дело в том, что существенный торговый дефицит в США именно из-за того, что и американская семья, и американская корпорация, и страна в целом живут в долг. То есть они занимают очень много денег из-за границы, а эти деньги надо использовать. Таким образом, Штаты потребляют гораздо больше, чем производят. И это корень проблемы дефицита,

– объясняет господин Александр.

Ожидается, что подорожать в США могут как продукты питания, так и автомобили. Во-первых, немало фруктов и овощей завозились именно из других стран, а во-вторых, когда появится дефицит качественных автомобилей, то американские производства также увеличат цены на собственные авто.

Дают предварительную оценку тарифной политики и от The Budget Lab Йельского университета, где отмечают, что введение пошлин серьезно ударит по семьям с самым низким доходом:

Средние годовые расходы домохозяйств вырастут на 4% (примерно 1 700 долларов) для бедных американцев и на 1,6% (около 8 100 долларов) для самых богатых,

Цены на потребительские товары вырастут на 2,3% в краткосрочной перспективе,

Цены на одежду вырастут примерно на 17%, продукты питания – на 2,8%, автомобили – на 8,4%,

Кроме того, реальный ВВП США может сократиться на 0,9% в 2025 году и на 0,1% в 2026 году.

К слову, более ранние прогнозы таких изданий, как Bloomberg, The Wall Street Journal и Financial Times, передает Forbes, свидетельствовали о том, что на фоне всех новостей о введении пошлин на всех страны индексы потребительского доверия от Мичиганского университета и Conference Board демонстрировали снижение.

А в издании Axios со ссылкой на данные Evercore отмечают, что даже при среднем размере тарифов в 29% импортерам США придется платить где-то 1 триллион долларов в виде пошлин.

Если тарифы США вызовут рецессию наших основных торговых партнеров, это уничтожит экспорт США – 2,1 триллиона долларов на товары прошлого года и еще 1,1 триллиона долларов на услуги. И это еще до того, как эти партнеры начнут вводить соответствующие тарифы,

– сообщают аналитики.

Заметьте! Несмотря на все риски Дональд Трамп непрерывно говорит о том, что после введения пошлин состоится триумф американской экономики. Еще раньше были заявления, что именно такие тарифы якобы станут источником дохода для США и одновременно геополитическим рычагом.