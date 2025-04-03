В частности, губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что Трамп застрял в 80-х. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфире MSNBC.
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Трамп ведет к банкротству США, – Уолз
Тим Уолз раскритиковал Трампа за новые тарифы США.
Трамп застрял в 80-х и не понимает бизнеса. Он застрял – его музыка, его одежда, его мышление.
Он занимается пошлинами целую вечность, и каждый экономист – консервативный или либеральный – скажет вам, что они просто не работают,
– сказал он.
Губернатор считает, что Трамп фундаментально не понимает, как работает торговля. А то, что американский президент разбирается в этом назвал мифом.
"Я думаю, что самый большой миф, который увековечили в этой стране, – это то, что Дональд Трамп разбирается в бизнесе", – добавил Уолз.
Губернатор Миннесоты отметил, что Трамп довел до банкротства все, в чем участвовал, а сейчас ведет к этому США.