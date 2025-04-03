Базовая ставка начнет действовать уже с 5 апреля, а взаимные тарифы – с 9 апреля. О том, как в мире реагируют на американские нововведения, – читайте на сайте 24 Канала.

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США вводят пошлины на импорт

Кроме базовой тарифной ставки в 10%, на импорт из некоторых стран введены дополнительные индивидуальные пошлины. Жесткие ограничения касаются тех государств, которые, по мнению администрации Трампа, имеют несправедливые торговые отношения с США.

К примеру, Украина и Великобритания должны платить 10%, а вот Евросоюз – 20%, Израиль – 17%, Китай – 34% и тому подобное. Не попал в список Трампа ряд подсанкционных стран, например Россия и КНДР, которые якобы уже "сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами".

Трамп анонсировал новые пошлины: смотрите список стран

Как реагируют мировые лидеры

Как отреагировали в Еврокомиссии Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сделала заявление накануне неформальной встречи министров обороны в Варшаве, передает корреспондентка 24 канала.

В торговых войнах нет победителей, и понятно, что все эти пошлины повысят цены для потребителей. В итоге платить придется нам всем. Конечно, оборонное сотрудничество с американцами также имеет большое значение,

– отметила чиновница.

Для Норвегии ситуация критическая Министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет заявила, что новые тарифы со стороны США являются серьезными для мировой экономики. Мы завершаем наши расчеты и пересматриваем то, что было объявлено. Но уже понятно, что это серьезно для мировой экономики и критически важно для Норвегии,

– сказала она вещателю NRK.

В Ирландии решение США вызывает "глубокое сожаление" Премьер-министр Ирландии Михал Мартин убежден, что тарифы никому не принесут пользы, а решение США вызывает у него "глубокое сожаление". Моим приоритетом, как и приоритетом правительства, является защита ирландских рабочих мест и ирландской экономики,

– добавил политик.

В Дании заявили об объединенной Европе Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что глобальная торговля "сделала нас лучше" – за одно поколение мир стал богаче, а уровень крайней бедности и детской смертности снизился. Я не понимаю, почему США хотят начать торговую войну против Европы. Никто не выиграет, все проиграют. Вместо того, чтобы возводить стены, мы должны уничтожить барьеры. Европа будет стоять объединенной,

– отметил министр.

Что говорят в Польше По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, дружба означает партнерство, а партнерство – это "по-настоящему взаимные тарифы". Нужны адекватные решения,

– написал он.

Австралия считает тарифы "необоснованными" Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что правительство страны "всегда будет защищать Австралию" – ее рабочие места, промышленность, потребителей и ценности. Многие другие страны пострадают от сегодняшнего решения сильнее, чем Австралия, – и ни одна страна не готова к этому лучше, чем Австралия,

– сказал премьер.

Швеция будет отстаивать свободную торговлю Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сожалеет о решении США и считает, что именно свободное предпринимательство и конкуренция заложили базу для успеха Запада. Вот почему американцы могут слушать музыку на шведском Spotify, а мы, шведы, можем слушать ту же самую музыку на наших американских айфонах,

– подчеркнул политик.

Как отреагировали в Швейцарии По словам президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, Федеральный совет принял во внимание американские нововведения и быстро определит, как действовать дальше. Долгосрочные экономические интересы страны стоят на первом плане. Лояльность к международному праву и свободная торговля остаются основными ценностями,

– написала она. К слову, пошлина для Швейцарии составляет 31%.

В Италии обеспокоены таможенной политикой Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала введение тарифов "неправильным". Она предупредила о риске подрыва устоявшегося союза между ЕС и США. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США для предотвращения торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков,

– говорит чиновница.

Что говорит президент Евросовета Президент Европейского совета Антониу Кошта предупредил, что торговая война между ЕС и США "коснется всех". По его мнению, Европа должна "твердо, но разумно" отреагировать на взаимные тарифы Трампа. Это действительно большая экономическая ошибка для США, а также для Европы и всего мира,

– сказал политик.

Китай выступает против взаимных пошлин В Министерстве торговли Китая заявили, что США игнорируют баланс интересов, который является результатом долговременных многосторонних торговых переговоров. Китай категорически выступает против взаимных пошлин и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов,

– говорится в сообщении.

Правительство Канады будет противостоять тарифам По словам премьер-министра Канады Марка Карни, страна будет противостоять тарифам с помощью контрмер. Он считает, что в условиях кризиса важно объединиться и действовать целенаправленно, а решение Трампа "фундаментально изменит международную торговую систему". Мое правительство будет бороться с тарифами США, защищать канадских рабочих и промышленность и строить сильнейшую экономику в G7,

– заявил политик.