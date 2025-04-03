Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Скота Бессента FoxNews.

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Бессент пригрозил тем, кто ответит на пошлины Трампа

Министр финансов пригрозил, если какая-то страна введет пошлины против США в ответ, то это "будет означать эскалацию".

Мой совет каждой стране сейчас – не отвечайте. Сядьте спокойно, примите это, посмотрите, что из этого получится. Потому что если вы ответите, будет эскалация,

– заявил Бессент.

Чиновник добавил, ответ на пошлины США будет "высшей точкой".

Интересно, что в списке стран, на которые распространяются объявленные Трампом тарифы, есть Украина, однако, нет России и Беларуси. Также отсутствуют Мексика и Канада.

Бессент заявил, что США не торгуют с Россией и Беларусью, ведь они находятся под санкциями.

Кстати, Белый дом объявил, что 10% базовая пошлина вступит в силу в субботу, а индивидуальные, взаимные тарифы – 9 апреля.

"Эти тарифы будут оставаться в силе до тех пор, пока президент Трамп не определит, что угроза, которую составляет дефицит торгового баланса и соответствующие невзаимные меры, будет удовлетворена, решена или смягчена", – говорится в пресс-релизе администрации Трампа.

Министр финансов заявил, что цель тарифов – создать основу для долгосрочного экономического роста.