Европа готова ответить, однако сначала предлагает переговоры. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 24 Канал.

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Ляйен предлагает переговоры

Американская администрация ввела пошлину в 10% на импорт из всех стран мира, а также индивидуальные тарифы для ряда государств, которые якобы имеют наиболее несправедливые торговые отношения с США.

Таким образом Евросоюз должен платить 20% пошлин уже с 9 апреля.

Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к взаимодействию. И перейти от конфронтации к переговорам,

– написала глава Еврокомиссии.

Она считает, что от подобных тарифов Трампа сильно пострадает глобальная экономика, а последствия будут "ужасными" для особенно уязвимых стран. "Миллионы граждан столкнутся с более высокими ценами на продукты, лекарства будут стоить больше, инфляция возрастет", – добавила Ляйен.

"Большая экономическая ошибка"

Президент Европейского совета Антониу Кошта в интервью Euronews предупредил, что торговая война между ЕС и США "коснётся всех". По его мнению, Европа должна "твердо, но разумно" отреагировать на взаимные тарифы Трампа.

Это действительно большая экономическая ошибка для США, а также для Европы и всего мира,

– сказал политик.

Напомним, ранее американский президент ввел пошлины в размере 25% на импорт всех европейских авто. В ответ на это глава Еврокомиссии отметила, что ЕС продолжит искать согласованные решения, одновременно защищая свои экономические интересы.