Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что европейцы поняли, что могут и без США позаботиться о собственной безопасности. Украинская армия может стать гарантом безопасности на восточном фланге.

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"Есть украинский ВПК, который может заменить американский по многим позициям – и дешевле, и быстрее может многое сделать. Франция и Великобритания могут дать ядерные гарантии. И оказалось: а зачем здесь США в этой конфигурации? Зачем платить 5% ВВП, если можно вложиться в 3,5%", – сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что Украина стала неотъемлемой частью европейской безопасности, а ЕС стал полноценным.

Теперь все не так уж и боятся вывода американской армии. Выводите, зачем вы нужны, если не будете воевать против России,

– сказал Загородний.

Он убежден, что США могут потерять партнеров, которые ранее покупали у них оружие.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европа будет участвовать в предстоящих переговорах. Ее будут представлять Великобритания и Франция.

Теперь Европа, став более независимой и самостоятельной, может требовать от Соединенных Штатов Америки снижения цен на вооружение, а также доступа к электронике и технологиям. По мнению Загороднего, США сейчас находятся в уязвимой позиции.