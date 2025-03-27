Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского по итогам встречи "Коалиции желающих".

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Зеленский назвал страны-представительницы от Европы

По словам главы государства, страны Европы подтвердили свою готовность гарантировать безопасность для Украины, усиливать санкции против России и способствовать развитию внутреннего производства оборонной продукции.

Позиция европейцев сегодня была единогласна. Она четкая относительно вещей, которые для нас важны: санкции, не отставание нашего внутреннего производства, обеспечение безопасности для Украины и участие в будущей системе гарантий для Украины,

- подчеркнул Зеленский.

В то же время президент признал, что вопрос о возможном направлении контингента на помощь Украине пока не имеет конкретного решения, поскольку для этого нет подготовленной инфраструктуры.

Однако глава государства отметил, что "есть желание" европейских партнеров, а с каждой встречей их позиция становится более четкой.

Зеленский также подчеркнул, что Европа обязательно должна присутствовать за столом переговоров по прекращению войны.

Мы не рассматриваем альтернативы, ведь это наша четкая позиция,

– заявил он.

По его словам, в будущем на переговорах Европу будут представлять Великобритания и Франция.