Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского по итогам встречи "Коалиции желающих".
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Зеленский назвал страны-представительницы от Европы
По словам главы государства, страны Европы подтвердили свою готовность гарантировать безопасность для Украины, усиливать санкции против России и способствовать развитию внутреннего производства оборонной продукции.
Позиция европейцев сегодня была единогласна. Она четкая относительно вещей, которые для нас важны: санкции, не отставание нашего внутреннего производства, обеспечение безопасности для Украины и участие в будущей системе гарантий для Украины,
- подчеркнул Зеленский.
В то же время президент признал, что вопрос о возможном направлении контингента на помощь Украине пока не имеет конкретного решения, поскольку для этого нет подготовленной инфраструктуры.
Однако глава государства отметил, что "есть желание" европейских партнеров, а с каждой встречей их позиция становится более четкой.
Зеленский также подчеркнул, что Европа обязательно должна присутствовать за столом переговоров по прекращению войны.
Мы не рассматриваем альтернативы, ведь это наша четкая позиция,
– заявил он.
По его словам, в будущем на переговорах Европу будут представлять Великобритания и Франция.