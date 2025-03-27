Об этом в четверг, 27 марта, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже, передает 24 Канал.

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Какую позицию высказал Зеленский

По его словам, вся коалиция во время саммита выразила поддержку тому, что Украина должна сохранить "сильную армию противодействия российскому нашествию". По его мнению, необходимо, чтобы соответствующую позицию придерживался и Вашингтон.

Россия не может диктовать правила защиты Украины и количества украинских военных,

– заявил он.

В то же время, по его словам, количество стран, готовых отправить свой военный контингент в Украину, увеличивается. Владимир Зеленский добавил, что "кое-кто еще может присоединиться" к инициативе Франции и Британии по этому поводу.