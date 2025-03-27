Про це у четвер, 27 березня, заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Парижі, передає 24 Канал.

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Яку позицію висловив Зеленський

За його словами, уся коаліція під час саміту висловила підтримку того, що Україна повинна зберегти "сильну армію протидії російській навалі". На його думку, необхідно, аби відповідної позиції дотримувався і Вашингтон.

Росія не може диктувати правила захисту Україні та кількості українських військових,

– заявив він.

Водночас, за його словами, кількість країн, які готові відправити свій військовий контингент в Україну, збільшується. Володимир Зеленський додав, що "де-хто ще може долучитися" до ініціативи Франції та Британії щодо цього.